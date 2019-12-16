Aka恨去美國搵精子銀行生混血B

女子組合Super Girls（SG）隊長趙慧珊（Aka）出席新城拉票活動，她指SG出道第7個年頭，今年是她單飛出歌，所以都特別緊張自己成績。問SG會否不再合體？她說：「唔係呀，聖誕節有商場騷，Fans知道都好開心，我哋都有半年冇合體公開演出。」提到已為人妻的SG成員Jessica若果懷孕，就不能跳舞，Aka說：「如果佢有咗，一定要講，我會保護佢，不過佢仲去玩機動遊戲，所以唔係，但我會喺Group度講『Jessica，如果有咗，要講畀我哋聽。』」Aka稱很期待Jessica生BB，因他們都是靚女靚仔，所以BB一定靚，Aka搞笑說：「我都想生BB，想生個女，不過我做定最壞打算，如果真係冇人要，我去美國搵精子銀行，跟住生個混血BB，因為我媽咪鍾意Mix。」

講到今年多個頒獎禮取消，令她沒機會感受上台攞獎滋味，好可有失望？她自我安慰說：「咁都係幾特別一年，自己反而最緊張係大家對我嘅認同感，開頭都好驚，因為女子組合畀人感覺比較揸流攤，但好彩有人認同，所以係強心針嘅一年。」對於明年的目標，她稱明年計畫出個人快歌，早前特別到韓國進修跳舞。