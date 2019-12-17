慘遭嫌棄！朱晨麗𢱑撈被彈鐘長坐冷板

內地出生的港姐冠軍朱晨麗有樣貌有身材，花了8年時間踏上一線花旦之列，但風光背後經歷過不少苦楚！10歲離開家鄉往學習芭蕾舞的她，16歲時獲香港演藝學院取錄入讀舞蹈學院，及後更到美國深造，畢業後獲香港芭蕾舞團賞識成為一員，故自小養成獨立性格，但長時間獨處下變得缺乏自信，即使長大參選港姐後入行，面對不同的人和事，仍未能解開心中「那把鎖」。

自我增值

回憶人生的低潮期，朱朱接受東網專訪時，起初表現靦覥，後來才肯娓娓道來：「最差試過半年冇開工，都唔只一次添！當時唔好意思問公司，咪問吓經理人有冇工作，點知對方話：『你都未準備好，廣東話又唔正，啲公司唔鍾意用你，觀眾未接受你！』聽到嗰刻係好唔開心……」既然被狠批得體無完膚，朱朱只能敗走而回，返家思前想後，決定增值自己：「當時我咁得閒，走去學功夫、跳舞，上唔同課程，當然係有贊助嘅。（唔去上廣東話班？）冇錢！又冇咩人同我講嘢，惟有打電話搵幾個香港朋友不停講，佢哋會糾正我，同埋我又會讀報紙。我好驚同出面人講嘢，人哋聽唔明會笑我，呢樣嘢到依家都擺脫唔到。」

身為父母掌上明珠，出來社會工作卻變得一文不值，面對如此大打擊，向來報喜不報憂的朱朱，每次致電雙親也只談開心事，不敢提及收入問題。問到如何應付開支？她即慳妹上身：「我有底薪嘅，但每個月都係緊緊夠，好在細個習慣儲錢，唔會亂買嘢，我又唔出街，橫掂觀眾都未接受我，我都需要時間磨練。（冇諗過放棄？）從來冇！每個階段都要經歷。」結果皇天不負有心人，朱朱咬緊牙關捱到接拍《超時空男神》，攞獎之餘事業亦有起色，獲公司力捧劇接劇，順利攀上花旦之列，五年前更成功上車買樓，她坦言是捱多年辛苦得來的成果：「以前住過東涌、紅磡，就連港島劏房都住過，總之邊度平就搬去，一分一毫都要度過先使。」

事業得意，感情又如何？朱朱與何廣沛的緋聞雖甚囂塵上，但她不肯透露半點，只表示感情狀況不錯：「冇得話渴唔渴望，但會諗吓自己結婚有小朋友又點……好多嘢可遇不可求，要對的時間遇上對的人。（以前試過對的人？）有閃過一下，唔係身份問題，係夾唔夾！每次拍拖都想係終身對象，但當有呢個目標，就發現有唔同嘢出現。」生長於傳統家庭的她，坦言未能接受閃婚，認為最少要了解對方，但同居試婚卻一試無妨：「結婚後都係住埋一齊，但我冇試過！（幾耐冇拍拖？）呢個問題好尷尬！梗係想日日對住個對象，我拍拖都可以好Sweet，希望黐實對方，唔黐實會懷疑，依家冇拍拖喎！隨緣啦！其實我唔使人養我，首要對方孝順父母，有錢唔孝順一定唔得，就算冇錢都至少肯為事業打併，要有上進心，呢啲男仔實加分。」

服裝：Suncoo

化妝：Herman Ng