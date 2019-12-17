同E'Dawn有新屋企人！泫雅領養狗仔感動流淚

韓國性感女歌手泫雅與歌手男友E'Dawn去年8月高調認愛後，一同離開Cube事務所，今年初與男歌手Psy開設的公司P Nation簽約，並於上月5日同日推出新碟回歸，兩人公開戀情後，不時透過社交網放閃，間中亦有一同出席活動，早前更一起亮相節目《認識的哥哥》。

而E'Dawn前晚在Instagram上載抱住狗仔的照片，又公開泫雅抱住小狗落淚的短片，片中泫雅說：「好感動，應該早啲帶佢返嚟。」E'Dawn即安慰泫雅說：「我哋好好照顧就得，依家開始就係我哋嘅小朋友啦。」有粉絲留言問「係咪領養番嚟㗎？」，E'Dawn就回答「係呀，係我哋嘅新家庭成員。」

P Nation事務所其後透露該小狗是兩人在被遺棄動物保護中心領養：「佢哋成日去位於蘆原區嘅一間被遺棄狗隻保護中心，因為經常去而見到成日呢隻狗，佢哋係聽咗狗仔嘅故事而決定領養佢。」泫雅過往亦十分關注被遺棄狗隻的問題，曾於2013年領養一隻被遺棄在清溪川的小狗，亦曾拍攝宣傳領養的寫真，並將全數收益捐給動物保護團體，不少網民都大讚泫雅與E'Dawn有愛心。