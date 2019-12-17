東方日報C1：朱晨麗咬字唔正長期坐冷板

內地出生的港姐冠軍朱晨麗有樣貌有身材，花了8年時間踏上一線花旦之列，但風光背後經歷過不少苦楚！朱朱曾為慳錢四圍租平樓，連劏房都唔放過，更為生計而開口𢱑工作，豈料被歧視廣東話咬字不正，慘遭「彈鐘」而回，結果坐足半年冷板櫈。

10歲離開家鄉往學習芭蕾舞的朱晨麗，16歲時獲香港演藝學院取錄入讀舞蹈學院，及後 更到美國深造，畢業後獲香港芭蕾舞團賞識成為一員，故自小養成獨立性格，但長時間獨處下變得缺乏自信，即使長大參選港姐後入行，面對不同的人和事，仍未能解開心中「那把鎖」。

自我增值唔敢同父母講

回憶人生的低潮期，朱朱起初表現靦覥，後來才肯娓娓道來：「最差試過半年冇開工，都唔只一次添！當時唔好意思問公司，咪問吓經理人有冇工作，點知對方話：『你都未準備好，廣東話又唔正，啲公司唔鍾意用你，觀眾未接受你！』聽到嗰刻係好唔開心……」既然被狠 批得體無完膚，朱朱只能敗走而回，返家思前想後，決定增值自己：「當時我咁得閒，走去學功夫、跳舞，上唔同課程，當然係有贊助嘅。（唔去上廣東話班？）冇錢！又冇咩人同我講嘢，惟有打電話搵幾個香港朋友不停講，佢哋會糾正我，同埋我又會讀報紙。我好驚同出面人講嘢，人哋聽唔明會笑我，呢樣嘢到依家都擺脫唔到。」

身為父母掌上明珠，出來社會工作卻變得一文不值，面對如此大打擊，向來報喜不報憂的朱朱，每次致電雙親也只談開心事，不敢提及收入問題。問到如何應付開支？她即慳妹上身：「我有底薪嘅，但每個月都係僅僅夠，好在細個習慣儲錢，唔會亂買嘢，我又唔出街，橫掂觀眾未接受我，我都需要時間磨練。（冇諗過放棄？）從來冇！每個階段都要經歷。」結果皇天不負有心人，朱朱咬緊牙關捱到接拍《超時空男臣》，攞獎之餘事業亦有起色，獲公司力捧劇接劇，順利攀上花旦之列，五年前更成功上車買樓，她坦言是捱苦多年得來的成果：「以前住過東涌、紅磡，就連港島劏房都住過，總之邊度平就搬去，一分一毫都要度過先使。」

唔認何廣沛：依家冇拍拖

事業得意，感情又如何？朱朱與何廣沛的緋聞雖甚囂塵上，但她不肯透露半點，只表示 感情狀況不錯：「冇得話渴唔渴望，但會諗吓自己結婚有小朋友又點……好多嘢可遇不可求，要對的時間遇上對的人。（以前試過對的人？）有閃過一下，唔係身份問題，係夾唔夾！每次拍拖都想係終身對象，不過當有呢個目標，就發現有唔同嘢出現。」生長於傳統家庭的她，坦言未能接受閃婚，認為最少要了解對方，但同居試婚卻一試無妨：「結婚後都係住埋一齊，但我冇試過！（幾耐冇拍拖？）呢個問題好尷尬！梗係想日日對住個對象，我拍拖都可以好Sweet，希望黐實對方，唔黐實會懷疑，依家冇拍拖喎！隨緣啦！其實我唔使人養我，首要對方孝順父母，有錢唔孝順一定唔得，就算冇錢， 至少肯為事業打拚，要有上進心，呢啲男仔實加分。」

服裝：Suncoo 化妝：Herman Ng

與千嬅鬥戲搵監製求救

朱朱於熱播劇《多功能老婆》中的角色性格活潑不，時打扮得花姿招展，有別於過往所演：「今次係新挑戰，都幾享受，令到朱晨麗有更加多嘅可能性！記得以前同對手對戲，我會喺屋企做定功課，但今次就同監製陳寶華一齊做功課，佢任何時間都歡迎同我喺電話研究角色。」

對於首次與前輩楊千嬅及陳煒合作演好姊妹，朱朱不諱言甚有壓力，幸好她們性格開朗，故三人很快熟絡起來：「啱啱入劇組好陌生，好難投入角色，但佢哋會令我好舒服咁釋放出嚟，好多時到現場先知咩事，但千嬅都鍾意現場對戲嘅火花，搞笑得來都感性。」

各出奇謀爭坐正

無綫近年鬧花旦荒，各小花為升呢一線花旦，個個使盡渾身解數，其中「三大潛力股」勢被力捧，絕對是朱晨麗的最大勁敵。

高海寧拋胸上位

高海寧於2008年參選港姐，憑34D上圍備受關注，入行後毫不錫身，包括在節目中勁晒 「泥漿胸」及飛車拋胸等，迅即獲封「無綫咪神」。近年主力向演員方向發展的她，決意 「封胸」苦練演技，今年終挑戰女一，於《婚姻合伙人》 演技大爆發，又於《金宵大廈》演活虎媽，成功由「花瓶」轉型為演技派。

張曦雯進修演技

2012年華姐冠軍張曦雯入行後專攻做主持，包括 《港生活．港享受》及在《3日2夜》性感上陣，近年更殺入劇組，演出《跳躍生命線》與《解決師》等劇，今年憑《白色強人》首獲「視后」提名。為求精益求精，她決意飛到美國洛杉磯修讀演藝課程，學有所 成後回港接拍話題劇《踩過界 II》，來年力爭視后！

湯洛雯拖都唔拍

港姐出身的湯洛雯，2012 年落選後即加盟處境劇《愛．回家》而入屋，其後接拍綜藝節目《學是 學非》人氣急升。默默耕耘下，她在《燦爛的外母》初嘗女主角滋味，但繼續力爭上游，今年為重拍重頭劇《法證先鋒IV》而落力減肥， 搣甩「肥湯」稱號，同時去年與羅天宇分手後就未有新戀情，專心發展事業。

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