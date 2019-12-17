新書加印至30萬本！田中美奈實爆紅耍大牌

33歳日本前女主播田中美奈實，最近在日本熱爆，她於本月13日推出處女性感寫真集《Sincerely yours...》，銷情極佳，未推出預售數量超過12萬本，出版社火速加印10萬本，出貨量達22萬本。最新消息，新書推出3日後再加印至30萬本，而她的Instagram追隨者已増至140萬人，熱潮直捲藝能界。而她的身價亦隨着人氣而暴漲，據知演出黃金時段綜藝節目出騷價，急升至80萬日圓（5.7萬港元），劇酬則130萬日圓（9.24萬港元）以上，加上其他廣告代言，估計今年有5,000萬日圓（約356萬港元）收入。

她有份主演的日劇《前男友狂》於12月12日舉行慶功宴，男女主角新木優子與高良健吾等齊出席，傳媒及圈中人都期待她亮相，而當晚她亦預定會出席，可惜最終她甩底未有現身，令眾人大失所望。據知她因身體不適，聽從醫生吩咐休息，估計是近日為了宣傳寫真集而弄壞了身體。不過，有網友發現當日她出席了其他活動，表現得十分開心，完全不似身體不適。

美奈實甩底慶功宴，傳媒估計因為《前男友狂》狂收視差，該劇平均收視只有4.4%，是今季收視最差日劇，近日人氣急升的她，可能嫌棄該劇拖底她的人氣，因而不屑出席，網友批評她耍大牌，恃紅生驕，惹來大批惡劣。