百日獨遊收穫男友！陳慧敏戀上異國流浪漢

30歲歌手陳慧敏（Vivian）早前獨自展開100日嘅唱遊旅程，走訪埃及、印度、巴基斯坦、伊朗、土耳其，當中喺埃及更慘遭非禮，而尋日（16日），就係呢個旅程第100日。Vivian發文盡訴心中情同時向大家報喜，就係佢終於脫單喇！佢以千字文詳述與來自中美洲危地馬拉嘅男友相識經過，令唔少網友都大呼感動同浪漫，仲紛紛留言送上祝福。

上天指引到土耳其

Vivian喺文中直言：「原來要真正勇敢去愛在當下，一點也不容易，在100天旅程結束的這一天，我決定誠實面對自己的內心。」佢透露旅程原定計劃係到埃及之後去意大利，但因為不幸遇色狼，就改變主意漏夜買機票改到土耳其：「為甚麼是土耳其？我也不知道，我只是聽從上天的指引。」緣分嘅牽引令Vivian上月30日喺土耳其hostel初遇男友：「他是背包客，在hostel工作換取留宿，那天是他第一天做前台工作，我是他第一位客人；因為我對這個城市完全沒有概念，所以我問他很多問題，但他完全不清楚，只是硬着頭皮去回應，我們就這樣認識。」

男友曾患罕見病

浪漫故事都係由陪伴開始，Vivian同男友一齊睇日落、坐船、餵海鷗之後，竟然向對方直言對佢冇太大感覺：「只覺得他是一個活潑的孩子。他如我一樣細小的身軀，説話很有趣，整天不停聽音樂，不停跳舞，讓我很放鬆。」喺當地留咗三日後，Vivian原本打算離開，但因為突然想食雪糕同一場雨，所以先有之後嘅戀愛故事！佢話：「就是這一個冰淇淋之夜，我們聊了很多，感覺跟他相處，心很自在。預計離開Izmir的一天，突然下雨，我只好押後行程，傍晚他約我到公園走走，他告訴我關於他小時候的病，他是個曾經患有『格林巴利症候群』罕見疾病的孩子，所以他小腿現在是沒有肌肉的，因為被當時的病菌蠶食了。」了解更多之後，Vivian好佩服男友嘅從容和勇氣，更欣賞對方覺得自己可以勝任所有事嘅自信。而喺短短兩星期嘅相處，二人相伴相依，無所不談：「感覺我們的思想都在同一個區域流動，就如知己般，互相學習。」

送貝殼令男友淚崩

到咗二人相識兩星期，Vivian同男友去番之前間雪糕店慶祝：「他買了花送給我，感覺這種幸福好久沒有到訪了；在這天晚上，我將我在杜拜撿到的貝殼送給了他。」個貝殻原來係Vivian準備畀將來嘅另一半，仲令男友感動到喊：「這時我真的確切感覺到，愛在我們之間流動着。」

真愛衝破障礙跨越距離

不過Vivian作為旅客，總有一日要離開。分別嘅日子到來，Vivian同男友都將不捨化成淚水：「這一刻，我們的淚水都決堤了，如何面對呢？未來會怎樣呢？相信老天給我的這個考驗很不容易，但我相信，只要是真的愛，足以衝破所有障礙，跨越所有距離。」所以佢哋決定嘗試繼續維繫呢份愛：「我們有着半個地球的距離，未來能否成為真正的伴侶？我們都不能確定；而我也知道，若我告訴我家人，這個男孩子全部財產是4萬港幣，過着流浪漢的生活，他們只會跟我說：不要胡鬧；但我更確認的是，幸福不是用價錢衡量，心靈富足，比所有物質來的重要。」

勇敢到不管結果

從未試過異地戀嘅Vivian只想愛在當下，為愛情勇敢試一次，自言：「我知道我很傻，但不傻就不是我了，對嗎？就讓我繼續『勇敢到不管結果』吧。」就係咁，Vivian呢100日嘅唱遊旅程結束，同時亦係佢浪漫故事嘅開始，有大家嘅愛同祝福，Vivian一定會繼續勇敢去愛！