鄧麗欣夥拍小鮮肉　被指膚色唔夠白

藝人鄧麗欣（Stephy）、顧定軒、陳宇琛、余潔瀅等，去到元朗一所荒廢學校為ViuTV新劇《男排女將》取景兼進行開鏡儀式，眾人以運動Look示人。其中Stephy以淡妝上陣，她指於劇內飾演教練一角，與陳宇琛是青梅竹馬，之後會發展一段美妙感情，亦透露會落場跟一大班小鮮肉切磋球技，表示好正：「佢哋真係好鮮！啱啱有工作人員話我個膚色唔夠佢哋白。（驚唔驚有代溝？）臨拍之前有惡補過啲術語先嚟拍，如果唔係都驚聽唔明。（大姐姐身份唔會好唏噓？）人總會長大，見到佢哋都諗番起自己組合年代。」又笑言記名比背劇本還要難：「記佢哋十幾個真實嘅名同時，又要記佢哋戲名同打咩位。（有叫錯過？）劇名冇。（真實名呢？）冇，因為未叫過，唔敢叫。」

聖誕有假放

有排球底子的Stephy坦言都有份畀意見，特別是排球術語方面，至於姿勢、動作就交由現場的專業指導人士：「呢年都少打波。（有時間都用嚟拍拖？）係做嘢，呢次都係我第二套嘅港劇，對上一套係十幾年前嘅《戀愛自由式》，拍番都有啲唔慣，時間好長要拍足3個月，但都做好心理準備。」豈不是不能跟男友邱勝翊（王子）過聖誕佳節？她怕醜話：「劇組好好都有假放。（咪可以同王子過？）唔知。（準備好禮物？）未，冇諗呀！Skip一年啦，今年真係冇時間，夜晚8點就瞓、凌晨4點就開工。」

至於幾年前曾跟Stephy拍過電影的顧定軒，興奮話今次可跟Stephy過足戲癮，有大量對手戲。而首次拍長劇的余潔瀅就飾演Stephy的助教。