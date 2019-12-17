黑唔到！洪卓立自嘲白到唔正常：似𡃁仔

歌手洪卓立（Ken）到新城電台進行拉票活動，自言有信心攞獎，不過因最近忙於拍電影，一時間對歌手身份好陌生：「拍戲要化深色妝、又要留鬚，睇落似番正常人，會成熟啲，依家咁白好唔正常，望落似𡃁仔，Day One見到化妝嘅自己都覺得好跳Tone，極度唔適應。（戲外都想變黑？）試過好多方法去變黑，曬燈又搽黑鬼油，但好快白番，所以放棄咗。」

聖誕節要拍劇

講到新戲是警匪片題材，Ken透露飾演便衣探員，問到會怕因角色於現實中不太討好而受影響？他說：「（角色）都係一早傾好，做戲啫OK嘅！」續指跟吳鎮宇有最多的對手戲，大感壓力：「佢私下好Nice，其實佢好為食，成日講邊度食嘢，但佢氣場好勁！同佢拍戲係唔想累佢NG，佢好專業。（要拍幾耐？）拍多1、2個月。（聖誕節冇假放？）要拍TVB嘅《逆天奇案》。（唔開Party識女友？）開工好啲！（TVB話裁員有影響劇組？）呢樣我冇理，一路都拍緊。」

對於兄弟吳浩康近日與崔碧珈突然分手，問到有關心對方？Ken坦言有傳訊息：「佢就快開音樂會，都需要時間綵排，或者完咗演唱會先搵佢。（到時會去支持？）嗰日有嘢做，會精神上支持。」提到他的處男騷，被延期後可有定日子「重賽」？他表示或會於明年底，因最近都以戲劇為主。