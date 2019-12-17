天生衰格！楊千嬅丁子高一凹一凸規範夫妻情

貴為影后級的楊千嬅最近重返電視圈，主演無綫劇集《多功能老婆》獲得不少掌聲，其角色走出老公偷食的陰霾，重新建立自信過新生活，贏盡女士共鳴。

千嬅接受東網訪問，她直言劇中的「藍飛」跟她性格截然不同，相似之處是個性直接及生命力強，但面對婚姻危機，自己則比較灑脫：「藍飛內心好強大，大到可以扭曲自己甚至忘記智商，為家庭堅守到最後一秒，角色性格有影響到真實嘅我，會反思夫妻相處之道，我覺得夫妻關係要平時去穩固，分手同離婚唔可以亂講。」

姊弟戀我Buy

劇中失婚的她與周柏豪展開姊弟戀，現實中的她亦跟細她5年的丁子高結婚多時，一直恩愛，她說：「姊弟戀好正，依家嘅我比較成熟悉溝通，早幾年識我就玩完喇！我性格咁衰！」她笑言跟丁子高性格互補，對方將不愛章法的她規範好，而婚前已一早傾好大家一切以家庭行先，所以鮮有吵大鑊，問吵得最大鑊是何事？她說：「都係啲誤會，冇睇佢message呀咁，好小事，係人都有情緒，想鬧交就行開一陣先，之後Send長message解釋，有時佢會話我講嘢語氣好似對下屬，因為依家語音冇語氣，我就會解釋番，好在丁生好識傾偈，引導我講出感受。（有冇懷疑過丁生出軌？）唔會，我成日覺得出唔出軌唔係主要原因，係兩夫妻本身溝通出現問題，我本身對丁生好信任，我哋好清晰有一份責任。」

老公握財政大權

千嬅直言生活大小事都靠丁子高處理，家中財政大權亦是對方「揸Fit」，但分享了一個秘密，如何可繼續亂買嘢又不會跟老公鬧交，她笑說：「我成日買啲冇用嘅嘢會畀佢話，有時旅行見到大積木，佢會話好阻位，我梗係靜雞雞自己買啦！唔同嗲佢買呀？真係未畀人鬧過咩？我有個地方放嘢，或者放住喺同事地方度先，又或者當Fans送，到佢見到嗰陣，我就話好耐喇！通常就過到骨！」

服裝：monsemaison、mm6maisonmargiela、harveynicholshk

Makeup：Ling Chan@Ling Chan Make Up

髮型：Vic Kwan關列峰@ii Alchemy Hair&Nail

Styling：Anson Lau