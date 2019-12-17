蜜桃臀上下趷　黃榕Pat Pat任摸唔嬲

擁有32、22、33身材的黃榕（Gloria），連續三年參加健美小姐，今年終於在「比堅尼小姐」獲亞軍及「美臀小姐」進身第5名，挾着人氣，今個月她開始在旺角的Fivez教班，專授「人魚線班」和「美臀班」，第一堂先帶挈好姊妹湯沛宜（ToTo）和模特兒林凱欣（欣欣）上堂，教人練蜜桃臀，估不到都有男學員，曾參加《全民造星》的Kento都參加。上堂前，他們認真跟Gloria做熱身。

博命扭足一小時

到真正上堂時，再有十多名女學員加入，Gloria使勁扭股，其中一個挺股動作，33吋美臀上趷下趷，極度香艷。於中場小休期間，見ToTo和欣欣一時貪玩，用手偷襲Gloria的美臀，認真驗臀，難得Gloria唔介意，任摸唔嬲，十分搞笑！上足一個小時堂博命扭股，Gloria經已爆汗。

目標拎美臀冠軍

事後，Gloria說：「我覺得自己係小蜜桃股，實同挺，其實我仲嫌唔夠大，想練到大過塊面，向『歐美股』進發，同埋想話畀女士們聽，練股都唔會令個胸細。」對於健身讓她變成賺錢工具，她說初時沒有想過教人，只是純粹興趣：「出年5月我會再參加健美小姐，我嘅目標係攞到比堅尼同美臀嘅冠軍為止。」