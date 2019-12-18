零演技拖垮《鳳弈》　何泓姍靠「攝」翻身

由何泓姍、徐正溪、曹曦文、黎耀祥和劉敏等演出的內地劇《鳳弈》，未播映時甚受觀眾期待，既有新進小生小花，又有三屆視帝黎耀祥坐鎮，沒料播出不久即惹來負評，力斥主角何泓姍與徐正溪演出過火。何泓姍飾演的「葉凝芝」是一位單純善良、敢愛敢恨的宮女，惟她表現浮誇又扮可愛，性格轉變過於生硬，即使樣靚都冇用，成為眾矢之的！

臨時拉夫上陣

何泓姍現年32歲，有「翻版趙麗穎」之稱。非科班出身的她2008年被星探發掘入行，但均演小角色，直至2014年演出網劇《匆匆那年》才聲名大噪。其實當初女一之位並非何泓姍，由於原定的女演員辭演，她才被臨時拉伕上陣。她將女高中生角色「方茴」發揮得淋漓盡致，迅速吸納大批粉絲，即使同年《匆》劇的電影版面世，並由彭于晏、倪妮與鄭愷等知名度高的藝人擔演，亦被何泓姍的版本完美KO！

憑清純形象走紅的她，一心挑戰演奸角，結果去年在《如懿傳》演奸到出汁的「白蕊姬」，與影后周迅鬥到你死我活，雖然觀眾看得肉緊，但二人演技高下立見，何泓姍被彈過於「模式化」，惹來一堆負評，可算始料不及。其實她非首次演奸角出事，當年她於劇集《絕愛》被批評演出過火，有觀眾嬲到想向她掟雞蛋！為了避是非，她減少曝光，低調開工，同時發掘其攝影興趣。

攝出新血路

何泓姍曾於訪問中表示，不能在重複和模仿的影子過一生，雖然享受不同角色帶給她的抽離感，但攝影卻中和了角色及自我的疏離，讓她更能發揮及了解自己。她最擅長影風景及人物，張鈞甯、周迅、辛芷蕾等曾是其攝影對象。攝影技術得到認同的何泓姍，兩年前榮獲美國雜誌舉行的全球攝影大賽中國區的「華夏典藏獎」，同時亦是入選大型攝影比賽的內地女星！即使演技未獲認可，至少在攝影方面已邁進成功一步。