92屆奧斯卡金像獎提名名單將於香港時間下月13日晚上公布,昨日大會公布9個獎項提名初選。其中包括最佳國際電影(前名:最佳外語片)。

結果,今屆報名角逐最佳國際電影提名的中港台電影《哪吒之魔童降生》、《掃毒2:天地對決》及《誰先愛上他的》均未能入圍,只剩下10部電影分別係韓國《上流寄生族》、捷克《The Painted Bird》、愛沙尼亞《Truth and Justice》、法國《孤星淚》(Les Misérables)、匈牙利《Those Who Remained》、波蘭《Corpus Christi》及西班牙《萬千痛愛在一身》(Pain and Glory)等。《上》片尾曲《一杯燒酒》亦打入最佳原創歌曲獎初選,而15首初選名單中,亦有《阿拉丁》(Aladdin)大熱歌曲《Speechless》及《魔雪奇緣2》(Frozen II)的洗腦歌《Into The Unknown》等。