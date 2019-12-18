東方日報C1：何泓姍零演技拖冧《鳳弈》

內地女星何泓姍於劇集《鳳弈》孭飛做女一，卻被狠批顏值爆燈但演技零分，是拖垮整 套作品的罪魁禍首！之前「執二 攤」拍校園劇爆紅、跑贏該劇電影版女角倪妮的何泓姍，未企穩便演奸角，結果惹來連串負評，幸低潮期她鑽研攝影，在全球攝影大賽中奪獎， 總算挽回面子。

由何泓姍、徐正溪、曹曦文、黎耀祥和劉敏等演出的內地劇《鳳弈》，未播映時甚受觀眾期待，既有新進小生小花，又有三屆視帝黎耀祥坐鎮，沒料播出不久即惹來負評，力斥主角何泓姍與徐正溪演出過火。何泓姍飾演的「葉凝芝」是一位單純善良、敢愛敢恨的官女，惟她表現浮誇又扮可愛，性格轉變過於生硬，即使樣靚都冇用，成為眾矢之的！

扮學生妹成名

何泓姍現年32歲，有「翻版趙麗穎」之稱。非科班出身的她2008年被星探發掘入行，但均演小角色，直至2014年演出網劇《匆匆那年》才聲名大噪。其實當初女一之位並非何泓姍，由於原定的女演員辭演，她才被臨時拉伕上陣。她將女高中生角色「方茴」發揮得淋漓盡致，迅速吸納大批粉絲，即使同年《匆》劇的電影版面世，並由彭于晏、倪妮與鄭愷等知名度高的藝人擔演，亦被何泓姍的版本完美KO！

憑清純形象走紅的她，一心挑戰演奸角，結果去年在《如懿傳》演奸到出汁的「白蕊姬」，與影后周迅鬥到你死我活，雖然觀眾看得肉緊，但二人演技高下立見，何泓姍被彈過於「模式化」，惹來一堆負評，可算始料不及。其實她非首次演奸角出事， 當年她於劇集《絕愛》被批評演出過火，有觀眾嬲到想向她掟雞蛋！為了避是非，她減少曝光，低調開工，同時發掘其攝影興趣。

攝影大賽奪獎

何泓姍曾於訪問中表示，不能在重複和模仿的影子過一生，雖然享受不同角色帶給她的抽離感，但攝影卻中和了角色及自我的疏離，讓她更能發揮及了解自己。她最擅長影風景及人物，張鈞甯、周迅、辛芷 蕾等曾是其攝影對象。攝影技術得到認同的何泓姍，兩年前榮獲美國雜誌舉 行的全球攝影大賽中國區的「華夏典藏獎」，同時亦是入選大型攝影比賽的內地女星！即使演技未獲認可，至少在攝影方面已邁進成功 一步。

黎耀祥為主角平反：唔想似偶像劇

首次拍內地劇《鳳弈》的視帝黎耀祥，對於男、女主角徐正溪及何泓姍的演技捱批，他昨日受訪時為二人平反：「兩個主角好勤力、好謙虛，大家覺得我資歷深啲，有時佢哋會同我講想點樣演，但有唔同嘅問題出現！佢哋拍感情戲唔想似偶像劇咁演，何泓姍用咗一個調皮、反差比較大嘅演繹，徐正溪就帶啲邪氣，唔係好正路咁談情說愛，好唔好見仁見智，睇吓大家接唔接受。劇集播出時，啱啱內地好多宮鬥劇有限制，所以剪咗好多戲，同我哋當初嘅橋段、鋪排有少少出入。」

王瑞子天生明星相 羅秋韻奸上位

《鳳弈》除了女主角何泓姍外，不乏索女！飾演「傅貴妃」的王瑞子現年27歲，畢業於北京電影學院，去年於熱爆劇《一千零一夜》演迪麗熱巴的閨蜜，因其外貌與多位女星撞樣，吸引網民討論，尤其她束髮、V煞面及深深的雙眼皮，與范冰冰某時期的造型相似；亦有指她似沈夢辰及袁姍姍。而王瑞子勝在宜古宜今，正邪皆宜，演技亦不錯，再加上舞蹈根基好，過往曾於作品盡展「舞」功，被公認為實力派小花。

至於年僅22歲、演「班鈴兒」的羅秋韻同樣科班出身，畢業於中央戲劇學院，因外貌清純，被喻為董潔及佟麗婭的混合體。她處女下海拍《鳳弈》演大反派入型入格，令人印象深刻。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：