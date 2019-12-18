許廷鏗「初夜」後想做多幾次

歌手許廷鏗（Alfred）出席電台訪問，講到已經入行十年，回顧今年在紅館舉行了首個演唱會，他承認在紅館開過演唱會後，係會有「紅館癮」，加上係開四面台同歌迷好接近，令佢更興奮，所以若紅館再開騷，都會繼續四面台回歌迷，不同係希望唔止開一場，Alfred話：「因為嗰次開完之後，好多人睇完網上嘅片都話揼心，冇嚟到現場睇，亦有啲人唔喺香港錯過咗，而我自己嘅演唱會主題係「初夜one night only」，所以，既然初夜過咗，就希望下次多幾次啦。」

講到上次演唱會操到好Fit，但就未有盡情爆肌示人，Alfred覺得要過自己心理關口，因本身係肥仔一名，所以就算操到好Fit，望住鏡都覺得有啲肥肉，眾目睽睽都有啲不好意思，不過，對於冇騷肌自覺唔係一個缺失，又覺得呢個年代已經不興騷肌。

講到當年參加「巨星」比賽入行，在承受及面對壓力應該很高，Alfred竟話：「調番轉依家你叫我再參加比賽，我應該係唔會參加，我都唔知點解當年可能承受到咁嘅壓力，評頭品足，但係冇得避嘅。」不過，他從各人的批評下都學會一個道理：「當啲人講一次，就可能係嗰個人針對你，但當有人講第二次，可能係有少少道理，當有人講第三次嘅時候，應該有啲嘢你係需要檢討，係真架。」