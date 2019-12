藝人苟芸慧(苟姑娘)向來醉心上堂整甜品,繼之前曲奇餅同麵包之外,呢日佢喺社交網透露今次上堂整馬卡龍。雖然苟姑娘話係第一次整,但見佢整得有板有眼,畫朱古力圖案嗰陣仲好有功架,完全都唔似係第一次整!她說:「第一次做馬可龍 ~ Gonna try to make it again today! Fighting」之後仲見佢開心到同製成品影相,十分滿足,唔少網友大讚佢非常有天分,仲笑言睇見到都覺得好味,老公陸漢洋真係有口福!