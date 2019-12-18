新片演#MeToo受害者　查理絲爆曾被導演性騷擾

奧斯卡金像影后查理絲花朗（Charlize Theron）最近在新片《爆炸性醜聞》（Boomshell）飾演被老闆性騷擾的新聞主播，估唔到原來現實生活的她也是#MeToo受害者！查理絲日前受訪時就自爆多年前曾被一名導演性騷擾。

她說：「我記得第一次有人問我有沒有試過試鏡時被性騷擾，而我有分享自己的經驗並透露對方的身份，而記者就決定不寫出他的名字。奇怪地，當Harvey Weinstein性侵故事爆出後，我在Google搜查我的遭遇，周圍都有報道，但你就找不到那個男人的名字。而這樣令我非常不滿。而這顯示到這個問題有多深。」但查理絲表示有日她會公開性騷擾她的導演身份。

查實早於今年4月，查理絲亦在電台訪問中提及過被一名監製邀請到其寓所試鏡，當時監製穿着睡衣。她說：「我當時應該轉身離去，但我沒有。我們坐低並開始傾談。他坐得好埋，好奇怪。飲酒令我不安，我當時覺得感覺不對勁。」期間他將手搭在她的膝蓋上，當時不知道怎樣做。之後她起身離開監製的住所。她說：「我當時好嬲自己，責怪自己點解不出聲叫他死X開。」當時她亦沒有公開那監製的身份。

除了揞名爆被導演性騷擾之外，查理絲亦在同一訪問中再度憶述童年的家庭慘劇，當時她的母親為保護子女，將醉酒施暴的父親殺死。查理絲表示分享這故事並不感羞愧，因為能讓人更了解家庭暴力及成癮問題的影響。