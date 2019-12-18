每集收120萬美元　邊個係荷里活劇酬最高明星？

潮流興拍劇，近期有好多荷里活大明星都紛紛轉戰公仔箱客串拍劇。而美國電影雜誌《Variety》今日就公開眾星的劇酬。其中以77歲的荷里活影壇巨星夏里遜福（Harrison Ford）劇酬最高，據知他以120萬美元一集接拍新劇《The Staircase 》，成為最高劇酬明星！

而奧斯卡金像影后慧絲溫達絲般（Reese Witherspoon）的劇酬亦拍得住福伯，她為Hulu頻道拍攝的劇集《Little Fires Everywhere》收110萬美元一集。而早前她與珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）早前拍AppleTV+的劇集《晨早直播室》（The Morning Show）每集亦收100萬美元以上。至於慧絲的《Little Fires》拍檔凱麗華盛頓（Kerry Washington）亦收110萬美元劇酬。而慧絲的舊劇《小謊言》（Big Little Lies）舊拍檔妮歌潔曼（Nicole Kidman）最近亦以100萬美元拍攝新劇《Nine Perfect Strangers 》。

至於憑超級英雄「美國隊長」上位的基斯伊雲斯（Chris Evans）最近亦以每集75萬美元劇酬接拍AppleTV+新劇《Defending Jacob 》。而影后茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）、男神奧蘭度布林（Orlando Bloom）與女星雲妮絲維嘉（Renee Zellweger）的劇酬亦好高。其中，雲妮今年為Netflix拍攝的劇集《如/果》（What/If）每集收40萬美元。