17歲清原果耶奪2019爆紅女星No.1

日本Oricon網站上月透過1千名男女票選「2019爆紅女星排行榜」，17歲日本上位女星清原果耶，憑住清純氣質及優秀演技奪得冠軍，成功撼低電影《我想吃掉你的胰臟》女主角濱邊美波和「福岡第一美少女」今田美櫻。

清原果耶是Amuse事務所力捧的新星，12歲參加Amuse的選秀，從3萬多人中獲勝進入藝能界，2018年8月成為雜誌《Seventeen》專屬模特兒。今年參演NHK晨早劇《夏空》及今季日劇《我的話很長》飾演小池榮子的女兒，電影方面則有《愛歌-約定的承諾-》、《Day and Night》和《草莓之歌》，由於演技出色，獲得觀眾及影評人讚賞，她去年便憑NHK劇集《透明的搖籃》奪「東京電視劇大獎2019」最佳女主角，以及「CONFiDENCE日劇大獎」最佳新人。今年則獲「第32屆日刊Sports映畫大賞」最佳新人。

至於「2019爆紅女星排行榜」4至10位分別是新木優子、奈緒、中條彩未、福原遙、清野菜名、富田望生、松本真理香。