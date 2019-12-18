首次做賤男　黃浩然被網友打好開心

藝人黃浩然到電台接受薛家燕的訪問，宣傳劇集《多功能老婆》，家燕姐笑言：「佢個角色好突出，所以請佢上嚟，因為我都遇過呢種衰男人。」講到黃浩然劇中飾演壞男人尚劍雄，他笑言網友叫他不要回來：「我喺網上平台同粉絲傾偈，佢哋全部一面倒叫尚劍雄唔好返嚟，話我係賤人，叫我走啦，又話要打我，我同楊千嬅講，點解我次次同佢拍戲都畀人打，不過今次都預咗畀人打，即係代表成功咗，所以都好開心，嚟緊劇情會輕鬆啲架啦，有許紹雄，又有我同周柏豪爭千嬅。」

結局大家都同情佢

他又謂是首次演衰人：「秦漢大哥講過角色係冇分大小同忠奸，只要有戲演就得，而今次呢個角色係有戲演，觀眾又睇得肉緊，其他角色都好有發揮。（最後係咪大團圓結局？）賣少少關子先，總之最後大家係會同情我。」問到太太可有睇其演出？他笑言：「佢晚晚追啦，有集仲問我點解會變成咁，監製陳寶華嗰集出咗之後都問我太太有冇嘢，我話冇啦，大家都講笑啫。」他又笑言太太對其演戲很嚴格：「佢話呢個唔似你囉，佢口中冇讚美說話，只會曲線讚我，不過佢都好支持我，又會網上幫手宣傳。（太太有冇叫你唔好學角色咁衰？）佢都知你要學嘅點都會學到，唔學嘅話點都唔會學。」