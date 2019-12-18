秀智唔介意戲份少　河正宇話李炳憲似巴斯光年？

韓國災難片《白頭山：火山浩劫》將於明日在韓國開畫，主演河正宇、李炳憲、秀智及田慧振今午在首爾龍山區出席傳媒首映禮。

電影講述位於北韓與中國交界的活火山白頭山，在無預警下發生爆發，飾演北韓大使秘書長的李炳憲與飾演南韓EOD（爆裂物處理）隊員的河正宇攜手撲殺末日危機，二人有不少對手戲，問到合作的感受時，李炳憲說：「雖然在拍攝時也感受到，再次看電影時，就真的會感受到河正宇的才華和幽默感，令我不斷大笑。」

河正宇就搞笑地指李炳憲似「巴斯光年」：「炳憲哥無論係熱情同活力都計算得恰到好處，如果要形容嘅話，就有啲似《反斗奇兵》嘅巴斯光年，似係巴斯光年嘅其中一個版本。」而河正宇過去已拍過多部災難片，包括《死亡「動」新聞》及《活埋35夜》，令他有了「災難片專門演員」的稱號，他表示並無刻意拍災難片，純粹是覺得有趣而接拍。

秀智在戲中飾演河正宇的妻子，她坦言自己戲份不多，但就覺得拍攝很有得着：「看到劇本時覺得十分有趣，雖然我的角色比重不多，但我在挑選作品時，不會將焦點放在這裏，這是我第一次拍災難片，一直都很想挑戰，能夠和多位前輩合作，也是很好的學習機會，在戲中我和河正宇前輩演夫妻，年齡差距也是很有趣的部分，河正宇前輩的角色既有趣又有魅力。」