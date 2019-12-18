《PDX101》涉造假　Mnet出席審查會議咩都答唔知

韓國Mnet電視台《Produce 101》（PD101）的第四季《Produce X 101》（PDX101）今年7月爆出偽造賽果的風波，因而揭發了《PD101》第一季至第三季均有造假，製作人安俊英與Mnet戰略內容事業部部長金容範已因涉詐騙及受賄等而被拘留，雖然安俊英在接受檢方調查已承認造假，但負責製作節目、Mnet的母公司CJ ENM今日在放送通訊審議委員會上的會議上，就不斷表示不知情，令委員大感不滿。

《PDX101》在今年7月播出後，不少觀眾向放送通訊審議委員會投票節目組造假，而委員會今日舉行臨時會議，討論《PD101》的造假事件，Mnet戰略內容組長姜志勛（音譯）作為代表出席，他在會上聲稱他們正盡力解決事件及協助調查，又指正商討道歉的方法及補償方案，問到有否對參與造假的員工作出警戒時，姜志勛就指因為製作人正被拘留及仍在接受調查，現時還未對他們作出懲處，他們會根據調查結果作出恰當的措施。

對於是否知道被起訴的事務所相關人士與Mnet有何關係，以及是否知道投票結果有造假的問題，姜志勛就稱：「我們已經邀請有關方面確認，到現時我們還不清楚。」對於排名有否造假、是否由製作人及被起訴的其他幾個人一起偽造排名待問題，姜志勛均回答「不知道」、「仍在了解中」，又稱投票數據是由Geine Music所保管，但因為不是製作人本人，他們未能確認數據。

問到今後會如何改善及有何對策時，姜志勛便說：「在做類似的節目（選秀節目）時，會邀請監票人確保投票的公正性。」委員最後對Mnet進行制裁持有保留的態度，並對Mnet的不負責任態度大表不滿：「一般來說，節目中發生事故的話，是要在內部進行調查，找出問題的根本，這是最基本的程序，我們今天沒有聽到任何答案，令人懷疑他們到底有否進行內部討論。」

而《PD101》第三季《Produce 48》及《PDX101》出身的限定組合IZ*ONE與X1都因為造假風波而停工，X1的粉絲組織最近發表聲明，促請CJ ENM及Mnet儘快公布X1今後的計劃，以及為造假一事負責。