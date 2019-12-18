勁搶手　王梓軒3個廣告喺手分7個身

王梓軒將舉行十周年演唱會，日前為為代言的三個電器產品拍廣告，他將最拿手玩嘅Acapella融入廣告中，其中一part同時出現了7位梓軒：「今次個廣告好得意，但我有少少整蠱自己，我哋將三個電器產品，捲埋喺一個廣告中，冇請其他演員，全部都係我嚟，全家都係軒，包含咗好多CG疊影嘅王梓軒，亦有好多音樂，有我最鍾意嘅Acappella，所以喺拍攝時要不斷製造唔同嘅性格出嚟，有時都驚連唔到戲㗎，所以靠大家同我一齊記住，幾好玩！（有冇份參與度橋？）有呀！其實個客戶本身有睇過我之前『小王子大樂隊』嘅演出，我複製咗好多次，唱好多次嘅聲部，完成一個Acappella嘅音樂，如果王梓軒嘅日常，潛意式分咗好多個王梓軒出嚟，而每一個都有崗位，掃地、批蘋果，搞啲水機，無啦啦又唱歌呀！呢個就開正我嗰瓣，因為可以喺個音樂上寫劇本，有啲聲效，又做到人來人往嘅效果。」

其中一個分身，梓軒更即興跳舞，梓軒話：「其實我今日好多角色靈感都係嚟自我身邊嘅人，有時就會幾個合埋一齊，比較佻脫狂野跳舞嗰個，靈感都係嚟自幾個八、九十年代嘅歌手，再加上我啲同事深夜打機跳舞，做到壓力太大就開嚟打機跳舞，跳舞嘅舞姿有少少係倣效佢哋，有啲含羞答答又係模仿身邊朋友啦！亦有啲合唱團嘅動作，亦都係模仿藝術中心嘅小朋友，有好多靈感…… 」而廣告歌都係梓軒演唱會主題曲《多得你》。