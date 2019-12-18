提重舊事淚崩！鄧紫棋爆被迫與前度分手

歌手G.E.M.（鄧紫棋）現身台灣宣傳新專輯，為配合人類原始獸性的主題，她刻意穿上虎紋外套，播完新歌後，她突然爆喊：「錄這首歌對我非常不容易，想起了很多過往。」她哽咽地說：「很多時候，我覺得在音樂裏都在治療我曾經很受傷的時候，無論面對甚麼，感情肯定是最打擊我。」

她坦言想起以前的一段情，直認當時跟男友是被迫分手，她說：「在我自己腦裏一直覺得還有希望的，最終才慢慢看清事實。（分手迫不得已？）在這行業裏，你作為你，對方作為對方，沒有辦法在一起。」提到當時感情受傷，沒有告訴別人，還在別人面對扮開心，自嘲像隻貓，回到家會不斷舔傷口，她給自己自療方法：「失去他的時候，連我都在騙自己，告訴自己不是甚麼了不起的事，甚麼大風大浪沒面對過，這點失戀算甚麼，沒有誠實去面對傷口。」大抵壓抑得太久，到今天才一觸情感即爆發，問到是否還未放低？她說：「是心痛當下的那個我。」G.E.M.說最痛是明明不開心，但為了讓對方可以安心離開，而裝作成熟。

另外，她提到錄這首歌足足錄了2天，第一天的完全不能用，以往從未試過，結果她去買了支紅酒狂喝，飲到平伏了情緒才能繼續唱下去，她笑說：「喝完紅酒好像可以唱，結果隔天回去聽很像KTV喝醉亂唱。」