同「盲俠」王浩信共舞　張曦雯變失明嗌驚

藝人王浩信與張曦雯（Kelly）、蔡思貝、張振朗等將為無綫劇集《踩過界II》開拍，今次浩信依然會演回上一集的「盲俠」角色，至於新加入的Kelly亦要挑戰做盲人，二人有不少對手戲，更要上演盲人跳舞戲份。

為了演得角色更好，Kelly與浩信齊齊到香港盲人輔導學習，浩信之前演盲俠角色已相當出色，更憑此角獲得視帝獎項，今次再次做，浩信謂：「希望盡量再做好啲，可以再喺唔同平台畀多啲觀眾睇到我哋嘅劇，對我哋多啲信心。今次都係再去溫習吓，不過好快就pick up，因為上一集拍時都盲足幾個月，好多嘢好快上手，再學番啲新嘅嘢啦！希望第二次有啲驚喜畀觀眾，而曦雯喺劇入面有段時間都係盲嘅，所以我哋喺盲嘅狀態有啲戲份，所以一齊上堂。」

Kelly於劇中是一名律師，為了贏盲俠，她要將自己變成一個盲人，但之後亦會變番一個開眼的人。浩信去到輔導中心後全程戴上眼罩，再次體驗盲的感覺。問今次會否多動作戲，他謂：「都係啲追逐戲，盲人做呢啲動作會吃力啲，今次法庭戲就好多，同秦沛大哥喺法庭都有好多較量，依家都準備緊。」而此劇3月亦會赴緬甸仰光及浦甘拍攝外景，浩信笑言那邊是拍查案戲多，動作方面就留給振朗。

而Kelly表示已是第二次去盲人中心，最初由一名失明老師教她怎樣讀凸字睇書、用電話，她謂：「佢哋真係同我哋冇分別，生活同觸感更加強，真係好厲害。之後我要矇住對眼學行街，摸凸字，初時行都好驚，佢哋真係好勇敢，其實要有好大勇氣，我都有用盲人竹行路感受地下啲凹凸位，合上眼就發覺感觀特別敏感，就算睇唔到，空間大細會感覺到同聽到係窄定係闊。前日同浩信去，劇中有一場講我哋跳舞，我哋試過叠埋隻手去感覺吓，點樣去跳舞，之前因為《解決師》我哋做情侶，所以有默契喺度，Feel到我哋係夾嘅！就算我哋兩個都睇唔到，都好似真係跳到舞咁。」