處女騷加場！赤裸AGA獻出最大膽一次

歌手江海迦（AGA）將於明年4月3日舉行處女紅館個唱《AGA ROUND MIDNIGHT LIVE 2020》，首場優先訂票火速售罄，唱片公司宣布加開4月4日一場。入行7年的她為配合個唱主題-「夢想」，拍了多個不同造型個唱海報，更挑戰出道以來最赤裸、最大膽的一次，穿上款式如貼身泳衣，抱膝露長腿坐在水影邊，大晒線條美。

AGA表示：「試身嘅時候都擔驚受怕，影時要清場，下身圍咗毛巾，好在係女攝影師，加上覺得好靚，所以豁出去，影咗半個鐘就搞掂。（點解唔騷正面相？）我冇諗正同側面嘅問題，呢個造型代表Sad Dream，想相片構圖、用色、化妝和髮型呈現出冰冷感覺，可能位美指覺得我側面個比例同感覺會一致啲。」為拍出最好效果，臨拍影前重點加操S身形，現在每周必做每次兩小時gym：「做運動為靚外，喺個騷度，我會跳好多舞，所以要操好啲體能先得。」

對於演唱會加場，AGA說好感恩，多謝歌迷對創作的支持，又自爆：「其實喺優先訂票前，緊張到失眠，甚至有想嘔嘅感覺，知道有得加場十分開心，對呢個騷好大期望，想將自己嘅音樂同挑戰呈現喺個騷度畀大家睇。」