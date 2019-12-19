【閨蜜睡房】寧願單身　Heidi自爆做過小三？

由跳唱組合變身做「時裝達人」的Heidi（李靜儀），小時候已經貪靚，她將對藝術的興趣成立自家品牌。又分享其感情世界，曾親身經歷疑做「小三」的她明白悽慘感受，所以寧願孤獨終老。

組合Super Girls（SG）成員Heidi（李靜儀）最近成立了自己的時裝品牌，自細已經好貪靚的她，會拎媽咪的唇膏搽，又會攞她的香水噴，因為對藝術方面特別有興趣，所以讀大專時也主修時裝設計。Heidi最近應邀為東網巨星節目「海馬牌床褥特約」《閨蜜睡房》擔任嘉賓，一連三集與主持人李文珊暢談少女心事。她說：「因為工作需要先會着得華麗，平日私底下嘅我鍾意着Tee衞衣，所以自家品牌都係呢類型為主。」

自稱單身的她承認身邊有追求者，雙方處於了解階段，她說：「我唔想浪費時間，想搵個啱自己，自己又鍾意嘅人。」雖然因為工作關係她經常飛來飛去，但她覺得無阻拍拖，她笑說：「小別勝新婚。」她坦言不喜歡太黐身的男仔，外形方面她喜歡高大夠cool的。在快問快答環節中，被問到寧做小三定孤獨終老？她爽快地揀孤獨終老，因為她明白做「小三」好慘，不單自己痛苦，亦會傷害到別人，她直言有親身經歷過，所以明白那種感受，她接受不到。想知道Heidi更多的感情世界？記得本周五、六、日收睇《閨蜜睡房》啦！