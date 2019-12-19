跟千嬅鬧交唔過夜！丁子高3大原因絕不出軌

丁子高親自揭開與老婆楊千嬅不吵架之謎，他說：「結婚十年冇鬧交係冇可能，但唔嚴重，我唔開心、嬲，大家就即刻散開，我會落公園行開吓。我覺得發脾氣去討論一件事，只會傷感情。我哋係唔會冷戰，問題唔會隔過夜，因為冷戰愈長愈傷感情，好無謂。（嬲嘅時候點解決？）點樣都好，發脾氣一定唔啱，大家會講Sorry，有時佢講、有時我講，有時件事並唔係重點，態度唔好就仲衰，夫妻唔好將面子放到好大，咁係好傻。」他指雙方都知道對方底線，認為有底線不是壞事：「如果愛佢，佢有100條底線都唔會覺得麻煩。」

唔成熟嘅人先會

提到千嬅自信他絕不會出軌，丁子高笑了笑說：「出軌呢啲事唔會喺我身上發生，我都100%相信丁太唔會出軌！」他明白出軌會傷害家庭、傷害事業，更不想傷害在兒子心目中的爸爸形象，並進一步剖析男人出軌的原因：「出軌嘅人唔關年紀大細，出軌係一件幾小朋友嘅事（意指唔成熟），係只愛自己、只掛住自己感受嘅人（先會做），如果一個人成熟係會尊重同愛家人，我會交換角色去睇，如果老婆出軌我會點呢？」至於錢方面都由他管，他解釋每月公司有會計師向千嬅匯報財政狀況，證明他們錢銀來往亦十分均真。