東方日報C1：楊千嬅自認衰格丁子高全權揸數

影后兼歌后楊千嬅最近重返電視圈，演活「多功能老婆」，現實及劇中的她同樣發展姊弟戀，她直言個性「亂咁嚟」，全靠老公丁子高握財政大權，又指兩公婆鮮有吵大鑊，亦有自信老公絕不會偷食。

楊千嬅主演的無綫劇集《多功能老婆》獲得不少掌聲，其角色走出老公偷食的陰霾，重新建立自信過新生活，贏盡女士共鳴。

千嬅直言角色「藍飛」跟她性格截然不同，相似之處是個性率直，而且生命力強，但面對婚姻危機，自己則比較灑脫：「藍飛內心好強大，大到可以扭曲自己甚至忘記智商，為家庭堅守到最後一秒。角色性格有影響到真實嘅我，會反思夫妻相處之道，我覺得夫妻關係要平時去穩固，分手同離婚唔可以亂講。」

結婚多年鮮有吵大鑊

劇中失婚的她與周柏豪展開姊弟戀，現實中的千嬅亦跟年輕五歲的丁子高結婚多時，一直恩愛，她笑說：「姊弟戀好正！依家嘅我比較成熟識溝通，早幾年識我就玩完㗎喇！我性格咁衰！」又笑言跟丁子高性格互補，對方將不愛章法的她規範好，婚前兩人亦傾好一切會以家庭為先，故鮮有吵大鑊。問到鬧交最大件事所為何事？她說：「都係啲誤會、冇睇佢message咁，好小事。係人都有情緒，想鬧交就行開一陣先，之後send長message解釋，有時佢會話我講嘢語氣好似對下屬，因為依家語音冇語氣，我就會解釋番，好在丁生好識傾偈，引導我講出感受。（有冇懷疑過丁生出軌？）唔會！我成日覺得出唔出軌唔係主要原因，係兩夫妻本身溝通出現問題，我本身對丁生好信任，我哋好清晰有一份責任。」

出蠱惑「偷雞」買嘢

個性大剌剌的千嬅，直言生活大小事都靠老公處理，財政大權亦是對方「揸Fit」，但她分享了一個秘密，自誇可以繼續亂買嘢，但又不會跟老公鬧交，她笑說：「我成日買啲冇用嘅嘢會畀佢話，有時旅行見到大積木，佢會話：『好阻碇！』我梗係靜雞雞買啦，唔通嗲佢買呀？真係未畀人鬧過咩？我有個地方放嘢，或者放住喺同事嗰度先，又或者當係Fans送，到佢見到嗰陣，我就話好耐㗎喇！通常就過到骨！」

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Styling：Anson Lau

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