《造星II》與獎項無緣　Mike學識呢樣嘢

Viu TV真人騷《全民造星II》已經圓滿結束，參賽者之一曾比特（Mike）雖然落選與獎項無緣，但他直言最大得着是感覺自己成長不少，他說：「係心態上，以前好唔嗲唔吊，但係玩咗比賽後，感覺到個人對住所有嘢都有種唔同嘅感覺，唔想畀人覺得自己係一個吊兒郎當嘅人。」他說最難忘是分組賽就要輸10個，覺得當時大家開始真正認識，但突然之間就要同一半人分開，那種感覺難以形容。他說多個表演環節中，他最滿意自己唱《Kiss》，對於他好爆的爆炸頭造型，他解釋：「本身都冇諗過，只係諗住試吓電髮，但係可能因為我天生頭髮攣，電出嚟效果變到一個爆炸頭咁，但係又神奇地好Match我，所以就一直Keep 住。」Mike原來已經有6、7年唱齡，及懂鋼琴和結他，他說：「有一段時間我係瘋狂參加歌唱比賽，喺半年拎咗超過20個冠軍。同埋之前代表香港出戰全球卡拉OK錦標賽，攞到殿軍，識咗唔同國家嘅朋友。」

喜歡唱歌的Mike，直言想多方面發展機會，包括主持和拍電影，未來計劃？他說：「嚟緊會有幾個朋友同我一齊造原創歌，同埋會同幾個朋友開一個channel拍一啲唔同類型嘅片，唔係淨係唱歌，會試吓唔同嘅嘢。」