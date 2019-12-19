訂錯亞洲最猛鬼酒店　麥明詩入住即遇怪事

「十優港姐」麥明詩（Louisa）之前被爆與無綫改簽「綠葉約」，改為到律師樓擔任顧問工作，她在社交平台上載幾張相，原來佢去咗台北入住酒店一星期，見到她穿睡衣坐在床上用電腦，台面就放了一大束玫瑰花同埋生日蛋糕，一班網民好奇之心完全冇放喺邊位送花兼蛋糕畀Louisa，因為佢哋掛住提醒佢入住緊嘅，正正係台北出晒名嘅猛鬼酒店！

早兩年網上搞咗個亞洲猛鬼酒店排名，最終Louisa入住緊呢間喺台北嘅酒店，成功擊敗泰國、日本及馬來西亞等地嘅靈異酒店，獲封亞洲最猛鬼酒店。究竟呢間酒店有幾勁？有軍人操兵聲、小孩喧嘩聲等等太普通唔需要多講，值得一提喺2001年，有傳姓金嘅韓國知名女星去台灣出席大型頒獎禮就係入住呢間酒店，期間佢發現房入面嘅電視機不停自己開着，就算掹咗插蘇喺斷電情況下都繼續，之後螢幕仲有個頭飛咗出嚟……位女明星嚇到衝咗去大堂爆喊兼要求即時搬走。

講完間酒店有幾猛嘅傳聞，係時候睇番Louisa知道咗自己嘅處景會點做，佢即時分享喺酒店入面嘅親身經歷：「我仲大鑊，我熄咗master（總掣）之後有盞燈眨吓眨吓。」雖然係咁，但係佢似乎冇諗住搬走，淨係叫啲網民唔好再講話間酒店鬧鬼，真係睇唔出嬌滴滴嘅Louisa膽量大過好多男人。