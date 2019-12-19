後生女波波胸大勁煩惱　畀媽媽捉去睇醫生

「後生女」黃凱儀（波波）憑無綫J2台節目《#後生仔傾吓偈》而為人認識，性格開朗的她，視「食玩瞓」為人生最大樂事。黃凱儀英文名叫Krysella，但暱稱「波波」明顯更受歡迎，她解釋「波波」的由來：「幾年前開始拍片上網，可能Krysella讀起嚟累贅同難記，所以條片上網後，留言出現咗『波波』呢個名，開頭諗唔係叫我呀嘛？網民話個名襯我，咁其實我都知咩事，佢哋要咁嗌，我都接受。（唔介意？）都覺得好記，我係玩得嘅人，冇所謂。（事實你真係有料？）係特徵嚟，冇法，係媽咪遺傳，我姨媽身材最勁！真心就算我依家瘦咗都冇影響，所以某程度都係萬幸嘅。」

最鍾意食雞翼

不過，波波不會將身材看得太重，更曾經為之煩惱：「我懷疑食得激素多，比平常人早少少發育，早到阿媽要帶我去睇醫生，睇吓係咪正常！」為何覺得與激素有關？她笑言可能與瘋狂愛吃雞翼有關，由細到大雞翼都是她的最愛，之前到名古屋拍節目，連掃超過30間雞翼店：「去試邊間最好食，一日食三十幾隻，好誇張，但我都唔厭！」

比唔起麥明詩馮盈盈

忙於幕前工作的她，去年決心繼續學業，修讀商科副學士學位，她承認受《後》三位主持麥明詩、馮盈盈與陸浩明影響：「佢哋讀書叻、轉數快，我唔係擦鞋，係認真，發現同佢哋講嘢，自己入面乜都冇，就算唔同三個比，只係同班『後生仔』比，都覺得自己究竟做緊啲乜！佢哋好有目標，知道要乜，我淨係食玩瞓，兩年就咁虛度光陰，所以決心再讀書，搵自己想做嘅嘢做好佢。」

場地：THE WAVE

Profile

年齡：21歲

身高：1米60

嗜好：跳舞、演戲、打機、拍片