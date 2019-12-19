科林囝囝搶閘出世：呢單真係無仇不成父子

前DJ、ViuTV節目主持科林（吳浩賢）喺2017年11月突然向拍拖10年嘅圈外女友求婚，更即日秒婚，並於去年2月補擺喜酒。佢日前突然喺社交網宣布做爸爸，囝囝「科斗」尋日出咗世喇！

上周四公布喜訊

科林上星期四發長文表示原來想等囝囝出世先公布喜訊，但為免畀人話佢抄周柏豪，所以就早十日左右同大家報喜：「BB意料之外的早來了（原來真係會有唔小心／一擊即中呢家嘢）好老土的說，想有嘅就難，未想有嘅就突如其來，但點都係一件開心事，一切，是緣分。」又透露除了因經濟困難而對孩子的出世感到焦慮外，外婆離世亦令他情緒低落，並感激太太包容：「實在辛苦了內子，承受個咁重嘅肚+科斗嘅happy伯腳踢，仲要承受個抑鬱嘅丈夫，辛苦了，謝謝。」

揀正最忙日子出世

而囝囝出世後，科林亦第一時間同阿仔自拍放上社交網，佢留言：「科斗突然搶閘出世，母子平安，百感交集，再講，謝定大家祝福。」佢又搞笑大爆：「唔好以為好似好friend咁，佢揀今日我本身要開廠最忙嘅日子出世已經係無敵作對。辛苦了同事今日協調🙏呢單真係無仇不成父子。」