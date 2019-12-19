《娛場》：自認行得慢　張彥博：我唔係要贏

追逐夢想，向來都要付出代價。可能是時間？金錢？可是對張彥博來說，卻是無悔的！阿博向《娛場》主持人李文珊（Sherman）娓娓道來。

看着阿博一副不老的容貌，很難想像他已經39歲，沒想到他在這個圈已經14年了。回想起童年時代，阿博就形容雖然爸爸是教書的，可是他卻讀不成書。不過因為爸爸懂得彈結他，故培養了他對音樂的興趣。2005年，阿博與兩位兄弟組成了樂隊「赤子」，心口掛住「勇」字去闖樂壇，但好景不常，樂壇只維持了三至四年就宣布解散。跟兩位兄弟各散東西後，阿博選擇單飛繼續行：「嗰陣你會好迷惘，當你冇公司嘅時候要做一個藝人係好難，你出到去算唔算係一個藝人呢？你有人識又唔係，冇人識又完全唔係。」

為闖出知名度，阿博2013年一個人到內地參加歌唱比賽，並在《快樂男聲》中奪得長沙唱區十強，阿博說：「我覺得每一次嘅比賽唔係要贏，而係要完成。假設我唔係讀書材料，第一年重讀我可以爬十名，重讀十年都可以入到三甲，我好開心冇忘記自己嘅初衷。」

同年，阿博為了在演藝事業更上一層樓，他報讀了藝員訓練班，正式成為一位演員。而他亦屢有代表作，當中包括《一屋老友記》的細寶、《跳躍生命線》的雄姐以及《金宵大廈》的林哥仔等等，讓他的知名度上升。阿博更笑言因為加入TVB，讓他嘗到了久違的人間溫暖，因為他真的好嚮往可以在飯堂跟同事吃飯。

阿博如此珍惜大伙兒的家庭溫暖，是因為在他6、7歲的時候經歷父母離婚，自此他的內心就形成了一個缺口。而他亦曾經歷一段痛恨家人的時間：「父母離婚對於小朋友嚟講應該係一幅圖畫碎咗嘅感覺，之後爸爸經歷再婚，嗰段時間係我最大嘅反叛期。但我覺得幸福嘅係，爸爸、媽媽之後都能夠搵到佢哋嘅另一半，從前嘅傷痛已經唔再重要，因為你哋個仔已經長大啦！」如果想知道更多張彥博的內心故事，那就一定要看《娛場》了！