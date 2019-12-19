楊玉梅約定寶珮如合拍寫真集：唔一定係鹹濕

藝人寶珮如（Baby）榮升老闆娘，以5位數字加盟美甲店，今早舉行新店開幕禮，邀請多位好友到場支持，有楊玉梅、林建明、袁潔儀、黎芷珊、吳幸美等，就連久未露面的任港秀都現身力撐。

Baby更力邀好姊妹楊玉梅擔任代言人，感謝對方收封利是就幫手，此時楊玉梅搞笑追數：「你仲未畀我喎！不過我哋講心唔講金嘅。（幫好姊妹所以影代言相都性感露線？）為咗佢特登唧啲肉出嚟，犧牲色相，哈哈！」又許下諾言之後同Baby合拍寫真：「唔一定係鹹濕，羅霖、溫碧霞嗰啲都好靚，我哋又咁Fit。」

講回加盟開新店，Baby自言籌備倉促又冒險，不過有朋友於背後做「靠山」，就唔同講法：「呢個朋友做咗好多年，見佢咁有Heart我先加盟，一齊扮靚，我都有學整指甲，遲啲都想同人修甲。」月頭生日的Baby，獲楊玉梅大爆收重本禮物：「佢老公送鑽石戒指，又出資畀佢開店。」Baby冧爆大讚老公：「佢好支持我，覺得做藝人都好被動，所以都想有盤自己嘅生意，但佢成日都話我得3分鐘熱度，仲喺屋企都掛咗『堅持』兩隻字，想我堅毅啲，自己都有信心嘅，堅持學習，不過佢話蝕都冇計，哈哈！」又坦言目標是搞上市，並視鄭明明為偶像：「想學佢做到美容達人，佢好年輕就嚟香港打造佢個美容王國，雖然我係中女，但用心做就得。」