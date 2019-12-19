肥肚唔肥人！楊思琦一講BB生父即扯開話題

準媽媽楊思琦現身健康食品活動，身穿白色娃娃裝連身裙的她，仍踩4吋高踭鞋上陣，不過正面望落零孕味、四肢仍纖瘦，只是一側身企就現巨肚，肥肚唔肥人，果然得天獨厚！囡囡Krystal（楊卓穎）趁今日放假都有陪媽媽出活動，一見傳媒又唔怕陌生舉V影相，相當可愛！而方健儀就擔任活動司儀。

思琦坐低受訪透露現正懷孕7個月，開始容易感到疲倦，故最近休息時間特別多：「一食完嘢，BB就好似提我要休息，每日最少午睡兩個鐘，所以都『進脹』好多。（你仲着咁高嘅高踭鞋？）行遠少少就未必得，依家個肚重咗，尾龍骨、膝頭都好易痛。（老公唔擔心？）OK嘅。」老公臨瞓前會按摩紓緩？思琦指：「OK嘅！」隨即扯開話題冧指囡囡有幫手按摩：「真係好易抽筋，頻率都幾密，我一嗌痛都嚇親女女，但佢好乖、好懂事，會過嚟按摩。」

講到還有兩個多月便卸貨，思琦坦言開始唔捨得肚內有小生命好Miracle的感覺：「佢好鍾意踢吓郁吓，比起第一胎佢係活躍啲。」問到BB性別？她再次大賣關子笑言：「遲啲先話你知。（開始買BB嘢？睇咩色多？）睇緊啲床仔、其他用品，因為囡囡啲用品都送晒畀朋友。（裝飾BB房？）仲未，最近都休息、瞓、食。（唔叫老公幫手？）想親力親為。」是次是產前最後一個公開活動？她笑言冇Deadline：「如果精神狀態好、自己又應付到、安排到都會接，因為都好鍾意熱鬧。」