《無挑》捲入是非　劉在石否認係性醜聞主角

劉在石今日在記者會上親自否認自己是性醜聞的主角。

90年代叱吒韓國樂壇的51歲韓國男歌手金健模，10月底宣布已與交往一年的鋼琴家張智妍註冊結婚。不過，本月初驚爆被夜店女職員指控強逼口交及性侵，又涉暴力對待另一夜店女職員，而受害人都是透過韓國律師姜勇碩的個人YouTube頻道的節目爆料。節目昨日播出一名聲稱是夜店女職員的聲帶，並指另一名男藝人亦有性醜聞，是曾上過綜藝節目《無限挑戰》的男星，又指該男星平時形象健康，惹起網民猜測。

節目播出後，網民紛紛議論該男星身份，《無限》一眾主持亦成為討論對象，而國民MC劉在石曾主持該節目，而且形象健康，所以就成為嫌疑人之一。劉在石最近為節目《玩甚麼好呢？》挑戰做歌手，更以新人歌手「溜三絲」的名字開騷，他今午在汝矣島舉行第一張專輯告別演唱會的記者會，與記者見面時就親自否認傳聞。

劉在石說：「今日《無限挑戰》登上了熱搜，有好多記者問那個人是不是我，令我好不知所措，雖然不是我，但的確引起了誤會，所以借這個機會澄清，希望不要有無辜的人被誤會。」

而明年48歲的劉在石坦言希望明年能抽更多時間放在家庭上：「雖然工作也很開心，但也常想起家人，二女才出世不久，大子已經是小學生了，因為工作太忙，所以沒時間跟家人去旅行，作為家裏的一員，我覺得好抱歉。」劉在石指今天亦同過太太說對不起，並承諾會盡量在明年2月之前取得休假，帶家人去旅行。