回歸樂壇！蘇慧倫夢中趕赴十年之約

台灣歌手蘇慧倫回歸樂壇，新歌《為你變成他》MV中，她詮釋一名即將趕赴一場十年之約的女子，踏上如夢似幻的恍惚之旅，一路夢遊，一路闖進過往的美好時光，似曾相識的記憶擦身交錯，有不同的蝴蝶意象穿插畫面，帶出周公夢蝶的意涵。蘇慧倫所吃下的蝴蝶糖片，如夢似真，藉由清醒與夢寐的情景，比擬歌詞傳達。

演技獲導演稱讚

拍攝當天，雖然蘇慧倫天未亮就已起床化妝整頭，但她毫無睡意，反而非常興奮，她說：「很久沒有這麼早起床，但很開心，很久沒演戲，不知大家透過歌曲會接收到甚麼，但希望在你們心裏留下很深的印象。」由於當天氣溫只有10度，蘇慧倫準備充足，泡了熱茶和熱咖啡，以及補充熱量的小零食，身上貼滿暖包，身穿一襲春裝的蘇慧倫，敬業地發揮演戲天分，她開玩笑說：「剛收到MV劇本時，戲的部分有男女主角去演，我只需要對嘴，心裏想導演你不信任我的演技嗎？所以我就在對嘴的細節裏演給他看。」蘇慧倫精準傳達每個細微情緒與表情，也讓導演頻頻稱讚。

笑言靠臉吃飯

天后回歸，歌迷反應熱烈，蘇慧倫開心笑說：「怎麼大頭照的按讚數比新歌的teaser還多！難道我真的是⋯靠臉吃飯？」又笑稱：「不要被交友網站的照片騙了」。