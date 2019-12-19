出花膠攻勢！李麗珍讚未來女婿好Sweet

藝人李麗珍為香港開電視節目《開運秘笈》擔任嘉賓，節目組向昨日農曆生日的她送上蛋糕。問到會怎樣慶祝生日？一月生日的她表示：「農曆啫，未諗點慶祝，可能同屋企人食飯。（個女有咩表示？）我哋會一齊搞個Party，我哋差幾日生日。（咁邊個做搞手？）應該一齊出去食飯算，諗緊請咩朋友去。」

感情生活隨緣

問到阿女可有送禮物？她表示：「冇喎，唔知有冇驚喜，都冇乜所謂。」若帶男友見她可算是驚喜？她笑言：「見過啦。（滿唔滿意個男仔？）都OK呀，每次阿女返嚟佢除咗接機之外，都會送花膠上門，我哋一齊食，應該佢媽咪煲，都好Sweet！」而自身感情生活，李麗珍則表示隨緣：「反而想工作試多啲唔同嘅嘢，或者試多啲唔同角色。（例如試吓做醜或癲嘅角色？）唔介意，但我未遇到，如果遇到都唔介意。」

女兒畢業後回港工作

李麗珍又透露新年可能會與家人到台灣或日本等鄰近地方，但女兒則不會一起過年：「佢慶祝埋生日就會返加拿大讀書，2021年就可以一齊過年，因為佢出年就畢業。」問到女兒畢業後可會留港工作？她表示：「應該留喺香港，佢覺得嗰邊唔慣，因為佢好靜，嗰邊又凍，佢平時都係留喺屋企或朋友屋企多，佢覺得有啲孤獨，所以返嚟可以搵吓小學同學、中學同學，試吓做嘢啦，佢都好肯由低做起。」