陳啟泰唔做「百萬富翁」做「死神」

演員陳啟泰、張紋嘉、楊偲泳、蔡宛珊、駱振偉、李美琪等，齊集九展為ViuTV最新劇集《黑市》造勢。新劇題材圍繞驚慄、奇幻都市傳說，一共分二十個單元，壓軸上台宣傳的陳啟泰表示在單元《死神》內飾演死神，主力召喚拍檔英健朗，又自爆接拍《黑》原因：「呢套劇有好多後生演員，自己可以拉留條Curve變年輕派，今日都專登着全黑似番死神。」

受訪時講到飾演死神，他笑言演得好開心，既有Cool的一面，又有輕鬆的一面：「佢唔係好典型嘅死神，感覺好似幾廿年前我喺《我和殭屍有個約會》入面演嘅山本一夫咁，係一個虛構人物，可以用任何方法去演繹，就會好畀心機去塑造。」加上今次跟新進導演合作，擦出無限火花：「同導演有好多交流，我畀嘅意見佢哋都會接受，比起同同年齡層合作嘅導演唔同。」

近年主力集中於內地拍劇的陳啟泰，坦言都受最近的香港風波影響：「有啲內地劇集都Hold住咗，甚至胎死腹中、唔用香港演員，自己都有兩、三套劇冇咗，雖然之前都有接拍其他電視台嘅節目，但個市真係變淡，見依家都接近尾聲，希望盡快平息，就有多啲工開。」又指好享受自由身工作，可以捉緊任何工作機會，只要有工開都會接，因為演員是被動的。