陳嘉佳扭身扭勢獻唱　變身肥版萬綺雯

以搞笑形象見稱的細細粒（陳嘉佳），原來相當唱得，日前，她以一身懷舊LOOK現身內地綜藝節目《嗨唱轉起來》， 並先後獻唱《梅蘭梅蘭我愛你》以及《東方之珠》，獲得不少好評。向來予人感覺活潑的細細粒，雖然身形肥嘟嘟，但當其扭身扭勢獻唱《梅蘭》時，不但靈活佻脫，更不失美感。由於平時甚少見到細細粒如此一面，現場客席嘉賓張信哲、胡杏兒都聽到手舞足蹈，更有人大叫「太可愛了」！由於細細粒唱得出色，加上成功炒熱現場氣氛，最終以獲得全場超過八成支持率順利過關。

事後，細細粒直言為了是次錄影，足足練習了超過半個月，更笑言發夢都掛住唱歌：「因為我想大家唔好覺得我淨係識得搞笑、搞搞震，同埋做運動做到嚇死人，其實我都可以認真MODE，同埋真係好鍾意唱歌。今次有咁嘅機會上台表演吓，我當然要好好準備，唔好又嚇親大家啦。」

細細粒還指是次工作為她帶來了額外驚喜：「就係我冇諗過自己原來咁肥都可以咁靚架喎，哈哈哈！同事話我呢個造型係參照萬綺雯喺《我和春天有個約會》嘅角色藍鳳萍嚟整嘅，因為我從來冇試過咁整頭同咁着衫，我自己照鏡時都覺得驚艷，我覺得我以後可以整多啲懷舊打扮，但觀眾朋友多啲新鮮感。但啲工作人員就好衰咯，不斷話自己同『我和脂肪有個約會』，都唔知好嬲定好笑。」