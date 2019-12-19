床戰男神馬國明　譚嘉儀心跳加速

歌手譚嘉儀今日推出新碟及限量版黑膠碟，在唱片舖客串店長，獲老闆何哲圖、好友何雁詩、鄭俊弘、甄詠珊、何弘軒等人到場支持。講到今日出碟，譚嘉儀說：「好開心呀，當係自己嘅聖誕禮物，有兩個BB出世，同一日推出大碟同埋黑膠碟，好似雙胞胎咁。」她表示今次是首次推出黑膠碟，很大意義，笑言會買幾十隻靚Number的黑膠碟來收藏。講到公司如此錫她，她很感謝公司及老闆支持：「不斷鼓勵我繼續努力，成件事好夢幻，可以差唔多每年都出一隻碟，真係好幸運。」問到可會叫親朋戚友來掃碟？她笑言：「會啊，今日好多朋友同粉絲準備嚟掃貨，如果陣間掃晒就唔知點算。」

講到新碟內的歌曲《願留住你》與馬國明合唱，她說：「係呀，大家都等咗呢隻歌好耐，出碟先出呢隻合唱版，好多fans都讚我哋好sweet，又接吻又床戲，尺度好大。（拍時緊張、尷尬？）非常緊張尷尬，心跳加速100倍，但佢好好，不斷叫我唔使緊張。」她指馬國明是自己男神：「好人、唱歌又好聽，演技又非常好，睇好佢今年攞視帝。」問到都可會睇好自己年尾攞大獎？她坦言：「絕對唔敢諗，今年成績已經非常心滿意足，又有得出碟，如果攞埋獎係bonus。（會唔會都希望有日攞到金曲金或者女歌手獎？）呢個係未來嘅目標，唔會為攞獎而做音樂，做好音樂最緊要。」