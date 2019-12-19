鄭俊弘割席又嫌臭　何雁詩自資六位數出歌

歌手何雁詩及鄭俊弘（Fred）拍住拖來支持好友譚嘉儀出碟，Fred表示早收工所以就趕來撐場。問到剛離開星夢的何雁詩最近會否得閒些？她笑言：「反而仲忙咗，之前未離開星夢用等嘅心態，離開咗之後好多嘢落手落腳做，同其他監製傾歌，好多嘢已經起步緊，同埋傾錢。（自資出歌？）我會做歌先，暫時以呢個方向。（唔會簽公司？）未知，可能自己做住先，如果有公司咪可能product形式賣出去。」問到自資金額？她笑言：「暫時五位數，但六位數應該走唔甩。（全部自己掏銀包？）係呀，所以真係窮呀。」

問到Fred可會資助女友？他即抵死落閘：「唔得呀，我都要儲吓錢。」何雁詩即笑言：「佢唔資助我唔緊要，佢資助我生活得㗎喇，其他全部嘢佢畀錢。」問到怎樣鼓勵女友？他即謂對方已做得好好。何雁詩又大呻對方更「消費」她：「我冇資助之餘，仲要做義工幫佢做engineer錄音，幫佢剪片，佢真係精呀！」記者打趣聖誕節消費番男友，何雁詩笑言對方要出埠工作，但兩人會在平安夜預先慶祝，又謂不會交換禮物，但何雁詩就自爆：「唔係喎，佢啱啱買咗嘢畀我，佢送咗枝香水畀我，因為佢成日話我好臭，話我用開嗰啲香水好男人味。」