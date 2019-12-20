東方日報C1：湯洛雯逆市上車買近半億別墅

32歲的湯洛雯成為無綫新貴，之前已獲欽點為偷食人夫的黃心穎「補鑊」，今年更升呢角逐視后！近日她於逆市入貨買樓，以首置名義豪擲4,581.32萬購入馬鞍山別墅，首次成為業主的她，可謂有財有「勢」！

有「靚湯」之稱的湯洛雯與馮盈盈及高海寧被視為無綫最有潛質的上位花旦，雖然靚湯當日參選港姐大熱倒灶，但入行發展備受力捧，近年劇接劇，包括《愛．回家》、《逆緣》、《婚姻合伙人》等，主持《學是學非》的「是非精」形象更是深入民心，之前更獲委以重任，「取代」黃心穎重拍《法證先鋒IV》，更憑月底開播的《丫鬟大聯盟》角逐今年台慶視后獎項，成功上位！

先住後付

本身已住紅磡豪宅多年的她，曾被指與前男友羅天宇築愛巢，直至年初她透露有意置業，又表示正努力儲錢中，當時她強調買樓不會預男友，更稱只是買數百呎單位投資，原來近日已夢想成真，更比當初目標大足幾倍！據土地註冊處資料顯示，馬鞍山雲海別墅Lily Avenue單號別墅，以4,581.32萬元登記售出，登記買家正是湯洛雯。據了解，單位面積達2,161方呎，另連花園及車位，呎價約21,200元。她採用5年先住後付的方法，先付樓價5%（約229萬）臨時訂金後，4年內只需分期付樓價17%，其餘83%樓價可於5年後繳付。

自住大手筆

昨晚她在中環拍攝劇集《失憶24小時》外景，接受訪問時直認大手筆入市，她說：「自己一直都係同屋企人住，亦好希望屋企人可以住得好啲、舒服啲，新地方係一家人夾份買，唔係我一個人負責供晒，不過以後要更加努力工作。」問到今次選擇先住後供，是否睇好樓市？她說：「我唔係好識呢啲嘢，因為我唔係投資，係自住。」問到與心穎主演的《丫》劇即將播出，有網民認為心穎回港反而拖累收視，靚湯則說：「絕對唔擔心，因為套劇係畀人正能量同開心，我哋好畀心機做。」

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