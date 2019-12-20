自揭與王菲不婚原因　霆鋒遺憾同栢芝離婚

謝霆鋒和王菲相戀一直被受關注，早前王菲以驚艷白頭巾頭飾曝光時曾稱：「就是一見鍾情的感覺吧，找對了適合我的，可以領證的那種。」此言令網友激動不已而猜測：「難道這是在暗示自己快要領證了？」又有人表示：「不對吧，和謝霆鋒在一起這麽久還沒有領證，是暗示謝霆鋒不適合自己麽？」王菲與霆鋒遲遲沒有結婚，也許背後是有甚麽原因吧。不過網友從霆鋒的一段訪問中看出些端倪，原來謝霆鋒其實很後悔和張栢芝離婚。

據內地媒體報道，在一個訪問中，主持人問：「這麽多年來，你最遺憾的是甚麽？」霆鋒認真地表示：「我很遺憾沒有跟家人一起坐下來吃頓飯，遺憾因為自己不會處理感情事情，與張栢芝離婚。」霆鋒還稱：「其實是不太善於處理感情，雖然有了兩個兒子，但是沒有一家人一起吃過飯，自己其實是很失敗的。」

及後他再補充：「處理親情愛情都不是我的強項，自己處理最差的就是情，因為情是我的弱點，我希望離婚嗎？當然不希望。」霆鋒此言，也是許多網友擔心的問題，雖然他與王菲復合，但是兩人畢竟已經都有了孩子和家庭，之所以不結婚，是因為怕自己處理不好感情吧。