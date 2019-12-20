丘雅雯教小朋友行Catwalk　畀家長投訴…

前港姐丘雅雯簽約亞視成為主持，亦是全職模特兒。剛過27歲生日的她萌起人生目標，就是以其行騷經驗開班教小朋友行Catwalk，誓要成為首席「小模教神」！

由參選港姐到成為亞視主持，丘雅雯（Peggy）見過不少大場面，選美講求面對台下觀眾的膽量，而主持則講求應對和執生技巧。兩者都有豐富經驗的她仍然好學，加上對小朋友的一份熱誠，故開班教3至13歲兒童行Catwalk，並準備報讀心理學課程，希望教授期間更得心應手。

目標30歲前生仔

原來Peggy很喜歡小朋友，雖然雲英未嫁，但與拍拖一年多的男友已計劃30歲前結婚生仔。做媽咪的願望實現前，她暫時「向外求」，培訓人家的小朋友，問到與小朋友可有一套溝通方式？她說：「我有好多姪仔姪女，溝通方面唔成問題，不過我比較善良，教嗰班學生都蝦我，連家長都投訴我唔夠惡！」

循循善誘唔靠惡

Peggy覺得惡並非好辦法，寧願循循善誘，讓小朋友真正學到嘢，她說：「其實小Model表面似係畀小朋友玩吓行騷，但過程其實好多嘢學，生活上實際用得番，好似站姿、自信同餐桌禮儀。（小朋友行騷，似唔似大人要On Diet？）我唔建議，小朋友飲食要健康為主，有時肥嘟嘟行騷都好得意，表現童真一面。」

場地：SHE（舍）