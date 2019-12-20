目標世界級包租婆　宋熙年想做木村鄰居

回復自由身的宋熙年（Sarah）為節目走訪東京，介紹當地樓市及文化，有幸到木村拓哉的「王宮」門外朝聖，為一嘗當萬人迷鄰居的滋味，笑言已睇中幾街之隔的廉價單位。現時澳洲已有物業的她，寄望繼續努力工作，與老公陳智燊密密賺、在不同地方買樓收租。

宋熙年今年7月約滿無綫離巢，以自由身工作，閒時與陳智燊於網上頻道拍生活片，甚受網民歡迎。近日她接拍香港開電視節目《宜居住遊行》，專程到日本東京取景，介紹當地文化及樓市走勢，僅第三次到日本的她，不諱言逐漸愛上這個地方。

王宮效應樓價貴

受早年福島核洩漏事故影響，Sarah選擇生仔後才與老公首次踏足日本，當時已被東瀛文化所吸引，估不到今次有機會到當地拍攝。Sarah透露參觀了當地10個單位，其中一間位於惠比壽的三層豪宅，市價二千多萬港元，已被一位日本明星買入，另一間則位於目黑區，與型男木村拓哉的豪宅僅相隔兩條街，她說：「間屋好有空間感，感覺好新穎，隔兩條街嘅樓價都差好多倍，我有興趣，都叫做係木村鄰居呀！我哋仲去埋佢屋企門口，嗰度叫『木村王宮』，佢令到成區格調同樓價都升晒，特別係佢間屋冇乜窗，聽聞以前好多人當嗰度係景點。」

Sarah向老公提起在當地置業的念頭，惟被勸退：「始終對日本唔算好熟悉，反而悉尼或英國係首選，佢都諗緊喺英國入市，我本身就喺悉尼有層樓收租，希望之後可以喺唔同地方都有物業啦！」

自由身收入穩定

談到稍後的工作大計，Sarah坦言離開舊公司後，一直收入穩定：「離開咗反而發揮空間大咗，自由身咗5個月都好開心，之前好多想法可以去嘗試，依家會長遠去諗，再擴大個團隊，嚟緊想同老公籌備拍節目，之後賣畀香港唔同嘅平台，主題可以講唔同地方生活、親子、教英文等，呢個係2020年上半年嘅目標，希望實行到。」

場地：The Stadium

服裝：MAJE

髮型：Nicole Yip @ II Hair & Nail

化妝：Sammy Lam