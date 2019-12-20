鐵碧CP有遺憾！王致狄想同沈可欣做呢樣嘢

藝人王致狄與沈可欣憑《愛．回家》情侶檔人氣急升，沈可欣坦言是意料之外，而王致狄則踢爆合作時已笑料不斷，但當中竟有「遺憾」。

處境劇《愛．回家之開心速遞》造就不少情侶檔，其中由「鐵面陳」王致狄及「葉碧嘉（Rebecca）」沈可欣組成的「鐵碧CP」，因笑料百出而備受觀眾喜愛，受歡迎程度不輸其他CP。講到組合如此成功，王致狄多謝觀眾支持，並感激拍檔教路：「好多謝師姐帶住我、提點我，大家亦好夾得嚟，每場戲都有商有量，夾到好多笑位。最難忘係一場簡單嘅肚痛戲，我哋夾咗好多走位同點穴嘅動作，雖然夾到出晒汗，但拍嗰陣唔止幕後笑到停唔到，出街反應亦好好，好開心大家睇到我哋嘅努力。」

被爆有圈內女友 口啞啞

兩人感情線醞釀超過一年，最近才「開花結果」，沈可欣坦言喜出望外：「本身一開始講我暗戀佢，但嗰陣因為生BB要停工，好開心編劇、監製冇忘記我，畀我返嚟Keep住咁愛佢。」王致狄卻自爆一大「遺憾」：「最可惜係我抱過好多女仔，好似池美麗、群姐、Ma姐都畀我抱過，但就唯獨佢未試過！」

提到戲中女追男，王致狄表示現實中不能接受：「我自己比較怕醜，唔鍾意女仔太主動，始終覺得應該要留畀男仔，最緊要性格好、啱傾，可以一齊做運動、傾吓做戲。」在旁的沈可欣即旁敲側擊追問：「咁即係圈內人？」令王致狄口窒窒不懂應對！他又指不介意姊弟戀，並直言羨慕沈可欣已組織家庭，但希望待事業穩定後才考慮成家立室。