自由身拍劇拖住先　鍾嘉欣錄新歌望破紀錄

鍾嘉欣兩年前離開無綫回復自由身，隨即獲多間公司邀拍劇及電影，但她笑言不心急，簽約成數不大。現時她首要「任務」是親自錄製第二首歌，希望破早前《做你的晨曦》60萬點擊成績。

鍾嘉欣現時定居溫哥華，不時返港搵真銀，穿梭兩地已成為她的生活模式。回復自由身的她，兩年間已習慣自任經理人：「開頭唔慣，突然有少少唔知將來點嘅感覺。有啲客搵你、合約係點，好多細節唔識，不斷問人攞專業意見。到依家學識自立，覺得自己做埋經理人幾好，原來我可以處理到。」

拒簽新公司

她覺得現時不適合簽長約，形容與無綫過去關係好好：「如果突然簽新公司，係好唔容易，我係慢熱嘅人，會放好多感情落去，我需要對間公司認識一段時間。加上自己唔係成日喺香港，若果簽咗公司，但個藝人成日唔喺度，覺得係不負責任。（傾緊工作？）電視同電影都傾緊。（成數大？）覺得成數唔大，傾唔代表落實，要睇緣分。（角色有冇要求？）冇，世上最想發夢嘅角色，唔等如最適合你，最了解你嘅係上天，如果上天有個角色想我演，我以為自己未Ready，原來係Ready，我唔會急，依家好好裝備自己，Keep Fit同Keep Young。」

發放正能量

熱愛唱歌的她，早前推出新歌《做你的晨曦》於社交網點擊達60萬，她透露已準備派第二首新歌：「《做》初初只係想畀仔女長大睇番，知道媽咪愛佢哋愛到咁，成為將來跨過難關嘅力量。依家知道仲有另一意思，就係鼓勵其他人，希望傳達正能量。而第二首歌係鼓勵人搵自己嘅『能力牆』，每個人嚟到世界都有原因，有叻嘅地方，睇你可唔可以發放。如果我有100歲命都會繼續做，透過音樂畀大家心靈輔導。」

親自創作新歌的她，坦言沒學過音樂，但識寫歌詞，天分遺傳給大女Kelly：「發現佢有表演天分，跳舞拍子節奏好準，同我細個一樣，個樣好女仔，但少少男仔頭，鍾意着褲，佢見我着裙先着裙，仲會自行襯色，我會畀佢自己揀衫，選擇有助佢腦部發展。」

服裝：Moody Tiger