台灣藝人王陽明與太太蔡詩芸2015年結婚,一直渴望有小朋友,9月終於宣布造人成功,至今太太已懷孕37周,預產期為兩星期後。

今日王陽明上載兩張同太太影嘅黑白孕照,留言:「Mommy and Daddy are ready for you my little one...(媽媽、爸爸準備好你的來臨)」表示期待BB出世,相中王陽明摸住太太巨肚、輕吻額頭,畫面勁溫馨。

此外,王陽明日前亦晒出同太太去海灘嘅照片,大讚着上三點式嘅太太係「Sexy Mamma」!同樣快將成為媽媽嘅梁靖琪留言讚「超美的一對」祝賀,而上年榮升爸爸嘅李璨琛亦留言「歡迎加入爸爸俱樂部」。