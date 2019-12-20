具慧善談離婚：是我太幼稚，惡魔就在我心裏

因合作韓劇《BLOOD》譜出姊弟戀的32歲韓星安宰賢與35歲女星具慧善，結婚3年本來一直相當恩愛，卻突然於今年8月驚爆婚變，女方堅拒離婚，更數臭男方變心、與合作拍劇的女演員搞曖昧，及嫌棄她「乳頭不性感」，更聲稱握有男方出軌的酒店浴袍照，其後被證實講大話，男方於9月提出離婚訴訟。

具慧善在上演離婚鬧劇後，首度接受TV朝鮮的視頻訪問，坦言幾個月前是自己太幼稚，即使感到委屈，其實也過去了。訪問內容於昨晚播出，談及當初安宰賢提出離婚一事，具慧善表示：「一開始還以為他開玩笑，後來想過要化解，就想着多一些時間也許就可以解決到，但他說想立即離婚，對話就結束了，至今仍覺得這不是實際狀況，就像做夢一樣，會想到底是從哪裏開始出錯？應該是他的心已不在這裏了！」

具慧善亦有提到二人同屬的事務所，將夫妻之間的聊天紀錄公諸於世：「沒想到他會主動將手機交給媒體，夫婦兩年間得有多少短訊，但只將聯繫不到他的兩個月裏的聊天紀錄，交給Dispatch公開，那兩個月我非常生氣，單看聊天記錄，也以為我一直折磨他。我也想過是不是找錯丈夫，我們是同一家事務所，但公司竟然將手機交給傳媒，我覺得太不像話，當時在想我如何可以鬥贏對方，但Dispatch一直是大家很信任的媒體，我根本贏不了。我向他要錢、要房子，其實就是不想離婚的意思，反正最終亦如他們所願，大眾都站在他那邊，他通過Dispatch做到了這點。」

具慧善亦提及她指安宰賢與其他女星的緋聞，她表示：「我也希望他向我解釋，但他沒有，一直拒絶對話。」至於被問到有報道指她被緋聞女主角起訴損毀名譽，具慧善表示：「沒這回事，我要是被她起訴，不會很奇怪嗎？」

具慧善亦談及今後的計劃：「（離婚）這一切都像是噩夢，他既已提出離婚訴訟，我也只能接受，現在要想怎麼展開新生活，我有時也很討厭自己，也需要理解、原諒自己，及理解、原諒他，這樣才能好好分手吧。」她又透露會先重返大學，準備畫展，如果有機會演戲，也想回歸演藝界，更笑稱現在讓她演反派，應該會演很好，感覺惡魔就在她心裏進進出出。